Уголовное дело против ВиЭйБи Банка и его собственника Олега Бахматюка закрыто – пресс-служба

Должностные лица ПАО "ВиЭйБи банк" направляли средства рефинансирования Нацбанка исключительно на поддержание финансовой стабильности учреждения и выплаты вкладчикам-физлицам. При этом ни злоупотреблений, ни разворовывания средств, ни сговора с должностными лицами НБУ, ни списания кредитной задолженности связанных лиц в банке в период до введения временной администрации в течение 2014 года не выявлено.

По результатам расследования было принято решение закрыть производство в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения. Письмо с копией постановления направил бывшему руководителю "ВиЭйБи Банка" следователь НП Виталий Сыченко.

Согласно постановлению следователя, НБУ выделял рефинансирование "ВиЭйБи Банку" в соответствии с действовавшим на тот момент законодательством, а также под залог, оценочная стоимость которого более, чем в два раза превышала сумму рефинансирования. При этом средства были направлены по целевому назначению – на погашение вкладов физлиц и поддержку финансовой стабильности учреждения.

Досудебным расследованием фактов разворовывания средств не установлено, в то же время доказано совершение должностными лицами действий, направленных на выполнение взятых банком обязательств относительно своевременного возвращения их депозитных вкладов, - сказано в постановлении следователя.

Следователь, в частности, указал, что анализ действий должностных лиц банка свидетельствует о намерении поддерживать ликвидность банка и его платежеспособность в условиях экономического и политического кризиса, в том числе и с учетом безнадежной задолженности заемщиков, которые находятся на территории Донецкой и Луганской областей и возвращение кредитов которыми на данный момент невозможно.

Таким образом, ни в действиях должностных лиц "ВиЭйБи Банка", ни в действиях конечного бенефициара Олега Бахматюка признаков уголовных преступлений не установлено, в связи с чем принято решение о закрытии производства.

В свою очередь, глава Совета директоров Ukrlandfarming и конечный бенефициар "ВиЭйБи Банка" Олег Бахматюк подчеркнул, что такое решение следователя Нацполиции в очередной раз подтвердило безосновательность обвинений Национального банка в якобы имевших место злоупотреблениях и выведении средств рефинансирования из "ВиЭйБи Банка".

Мы продолжаем считать публичные заявления и юридические действия Нацбанка в отношении акционеров и менеджмента "ВиЭйБи" попыткой рейдерского захвата крупнейшего в Евразии агрохолдинга и его активов. Административное давление на бизнес, да еще и со стороны органа, который призван поддерживать финансовую стабильность государства, постоянно снижает инвестиционную привлекательность не только банковского или аграрного сектора, но и страны в целом. При этом мы настаиваем на правовом разрешении любых споров между акционерами банков и регулятором рынка, - отметил Бахматюк.