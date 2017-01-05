Убытки от пожара на львовской заводе "Электрон" составили 50 миллионов гривен

Причины пожара еще не установлена. Об этом в среду, 4 января, сообщил отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным правоохранителей, по факту возгорания открыто уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Вместе с тем в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации подтвердили, что во время тушения пожара двоих спасателей доставили в больницы. Один из них после медосмотра был допущен к дежурству, а второго оставили в больнице.

Его состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 3 января на втором этаже здания финансово-лизинговой компании " Электрон-Лизинг" по улице Елены Степанивны во Львове возник пожар в производственных и складских помещениях, арендуемых компаниями "Акрополис" и "УП Ренессанс".