Суд перенес рассмотрение апелляции на арест Ефремова на 17 января

Перенос связан с тем, что несколько судей коллегии отсутствуют по уважительным причинам. Как сообщил журналистам судебный распорядитель, по состоянию сегодняшний день заседание не может состояться и перенесено на 17 января.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Генеральная прокуратура 4 января передала в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова.

Как пояснил вчера генеральный прокурор Юрий Луценко, ГПУ инкриминирует ему пять преступлений.