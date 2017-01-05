06:00 05.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Сотрудник СБУ Львовской области задержан за взятку, - Матиос

Сотрудники военной прокуратуры Львовского гарнизона в среду, 4 января, задержали сотрудника управления Службы безопасности Украины области.

Сотрудник СБУ Львовской области задержан за взятку, - Матиос

Офицер был арестован во время получения части взятки. Об этом на своей странице в Facebook написал главный военный прокурор Анатолий Матиос.

По его словам, сотрудник СБУ вымогал 6,5 тысяч долларов с применением насилия. Он был задержан при получении части тысячи долларов.

Деньги обнаружены и изъяты в полном объеме во время проведения осмотра места происшествия. В настоящее время проводятся неотложные следственные действия и обыски по месту жительства задержанного.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, военная прокуратура Львовского гарнизона задержала во время получения взятки в размере 140 тысяч гривен помощника народного депутата из парламентской коалиции.


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