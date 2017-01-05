Синоптики предупреждают о гололеде на дорогах и лавинах в Карпатах

В горах Львовской области и в высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей ожидается значительный третий уровень лавинной опасности. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которая ссылается на данные Укргидрометцентр.

Так, по данным синоптиков, сегодня в горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги. 5 января в западных, Донецкой, Луганской, Запорожской областях и в Крыму порывы ветра могут достигать 15-20 метров за секунду, а в Карпатах до 25 метров за секунду.

На дорогах страны гололед, - пояснили в ГосЧС, добавив, что водителям и отдыхающим в горах необходимо быть осторожными.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 4 января из-за ухудшения погодных условий на территории Закарпатья был замечен сход двух снежных лавин.