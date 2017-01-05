Савченко заявила, что понимает действия "Беркута" на Майдане

Об этом сообщает "Эхо Москвы".

"Я понимала одно: я военнослужащий. То есть я не милиция, я не внутренние войска. При этом я всегда остаюсь народом. И моя функция как армии, конечно же, защищать народ от внешнего врага. То есть получается, народ - это и милиция, и те люди, которые на Майдане", - отметила Савченко.

Также Савченко заявила, что для нее "не было разницы", потому что она - человек системы, военной структуры, которая "больше понимала тот же "Беркут".

"Почему? Потому что у них есть приказ. Многие этого тогда не могли понять: "Вот, почему они не с народом? Бросили бы это все". А сейчас вот армия стоит и ждет. Вот, почему они не воюют, да? Но у них есть приказ", - подчеркнула Савченко.

Она также вспомнила моменты Евромайдана, когда лично защищала правоохранителей.

"Есть видео, где я стояла, когда останавливала, когда нападали ребята, то есть забрасывали…Причем, не "Беркут", а ВВшников, то есть внутренние войска, молодых ребят. Тем по 17-18, тем столько же", - сказала нардеп.

Как сообщал ранее "Ура-Информ", народный депутат Надежда Савченко во Львове объявила о создании общественной платформы "РУНА".