Самую дорогую елку Украины поставили в Ирпине - ФОТО

Новогоднее дерево обошлось городу в 199 500 гривен. Как сообщает местный сайт "Громада Приірпіння" стоимость елки можно увидеть на сайте публичных закупок ProZorro.

Это же подтвердил журналистам и заместитель министра экономического развития Максим Нефедов.

По его словам, искусственную новогоднюю красавицу высотой 16 метров, без гирлянд купили за государственные средства. Это самая дорогая елка, которую мы нашли - ее закупили в Ирпене, - подтвердил Нефедов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в канун Нового 2017 года украинские журналисты составили рейтинг самых высоких и красивых елок в стране. По их мнению рекордной в этом году стала харьковская елка. Ее высота составила в 36,7 метра.

Она радует харьковчан на площади Свободы. Традиционно вокруг нее расположены новогодняя ярмарка и каток.