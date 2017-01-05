С теннисисткой Свитолиной произошел неприятный конфуз на турнире

Видео инцидента опубликовано на YouTube.

Отметим, что удар был настолько сильный, что спортсменка на несколько секунд прервала матч, пытаясь прийти в себя.

Ранее теннисистка Свитолина начала новый сезон с победы.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", Элина Свитолина удачно стартовала в новом теннисном сезоне. Теннисистка обыграла соперницу из Пуэрто-Рико Монику Пьюиг Пьюиг на супертурнире в австралийском Брисбене.