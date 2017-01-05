05:00 05.01.2017 | Общество | Новости
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Певица Пинк показала своего сына

Американская певица Пинк показала своего новорожденного сына, которого назвали Джеймс Мун Харт. 
 

Певица Пинк показала своего сына

Соответствующее фото малыша артистка опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook.

"С Новым годом! Харты благодарны за вашу любовь и посылают ее обратно целыми горами", - подписала певица снимок.

Отметим, что на фотографии  Джеймса держит на руках дочка певицы и ее мужа мотогонщика Кэри Харта, которому Пинк сделала предложение в 2005 году. Маленькая Уиллоу, появившаяся на свет в июне 2011 года, очень ждала рождения братика.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее актриса Дженифер Энистон и ее супруг Джастин Теру  заявили о своем желании стать родителями. Пара готов усыновить ребенка.


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