Певица Пинк показала своего сына

Американская певица Пинк показала своего новорожденного сына, которого назвали Джеймс Мун Харт.
Соответствующее фото малыша артистка опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook.
"С Новым годом! Харты благодарны за вашу любовь и посылают ее обратно целыми горами", - подписала певица снимок.
Отметим, что на фотографии Джеймса держит на руках дочка певицы и ее мужа мотогонщика Кэри Харта, которому Пинк сделала предложение в 2005 году. Маленькая Уиллоу, появившаяся на свет в июне 2011 года, очень ждала рождения братика.
Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее актриса Дженифер Энистон и ее супруг Джастин Теру заявили о своем желании стать родителями. Пара готов усыновить ребенка.