Певица Пинк показала своего сына

Соответствующее фото малыша артистка опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook.

"С Новым годом! Харты благодарны за вашу любовь и посылают ее обратно целыми горами", - подписала певица снимок.

Отметим, что на фотографии Джеймса держит на руках дочка певицы и ее мужа мотогонщика Кэри Харта, которому Пинк сделала предложение в 2005 году. Маленькая Уиллоу, появившаяся на свет в июне 2011 года, очень ждала рождения братика.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее актриса Дженифер Энистон и ее супруг Джастин Теру заявили о своем желании стать родителями. Пара готов усыновить ребенка.