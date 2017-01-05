На Закарпатье сошла еще одна лавина

Об этом передали в пресс-службе ГСЧС в Закарпатской области. Известно, что пятого января, в 10:35 в службу "101" сообщили о том, что на автодороге госзначения Мукачево - Рогатин около с. Деловое сошла лавина (размер 12 Ч 3 Ч 1 м).

Движение транспорта выполнялось в реверсном режиме и регулировалось сотрудниками полиции. В 11:00 часов утра дорожное покрытие от снега было расчищено, движение транспорта было полностью восстановлено - отметили спасатели. Жертв и травмированных по итогам схода лавины нет.

Как сообщал УРА-Информ, на Закарпатье по причине снегопадов был сход двух лавин – четвертого января.