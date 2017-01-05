На Закарпатье отменено ограничение движения грузовиков

Об этом передали в пресс-службе ГСЧС в Закарпатской области. Состоянием на 12:00 пятого января проезд по дорогам госзначения, и перевалам, которые проходят через них, уже был обеспечен в нормальном режиме - отметили в ГосЧС области.

Водителям грузового транспорта, что не могут сами преодолеть скользкой автодороги спасатели ГСЧС оказывают в буксировке помощь. В целом же с начала сильных снегопадов отбуксирован 89 транспортных средств. От электроснабжения никаких отключений не зафиксировано.

Как сообщал УРА-Информ, на Житомирщине в декабре 2016 г. было ограничено движение грузовиков.