14:44 05.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Закарпатье отменено ограничение движения грузовиков

В Закарпатской области движение грузового транспорта было обеспечено в нормальном режиме. 

На Закарпатье отменено ограничение движения грузовиков

Об этом передали в пресс-службе ГСЧС в Закарпатской области. Состоянием на 12:00 пятого января проезд по дорогам госзначения, и перевалам, которые проходят через них, уже был обеспечен в нормальном режиме - отметили в ГосЧС области.

Водителям грузового транспорта, что не могут сами преодолеть скользкой автодороги спасатели ГСЧС оказывают в буксировке помощь. В целом же с начала сильных снегопадов отбуксирован 89 транспортных средств. От электроснабжения никаких отключений не зафиксировано.

Как сообщал УРА-Информ, на Житомирщине в декабре 2016 г. было ограничено движение грузовиков.


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