На Украину надвигаются сильные снегопады и мороз

На дорогах образуется гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северный, 7-12 метров за секунду, в западных, Донецкой, Луганской, Запорожской областях и Крыму порывы ветра могут достигать 15-20 метров за секунду, в Карпатах - до 25 метров за секунду.

Температура воздуха днем будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В Киеве сегодня временами небольшой снег, мокрый снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью снизится до 2-4 градусов мороза. Днем - будет от 0 до 2 градусов мороза.

На западе Украины небольшой снег, мокрый снег, местами гололед, на дорогах гололедица. Ночью столбики термометров опустятся до отметки в 2-9 градусов ниже нуля, днем температура воздуха будет колебаться от плюс 2 до минус 5 градусов.

На севере страны в четверг небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 0-7 градусов мороза. Днем температура воздуха будет колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза.

В центре Украины сегодня также мокрый снег, на дорогах гололедица. Ночь похолодает до 2-7 градусов мороза. Днем температура воздуха будет колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза.

На востоке Украины временами осадки в виде мокрого снега и дождя, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов ниже нуля. Днем температура воздуха будет колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза.

На юге Украины небольшой снег, мокрый снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью будет от 0 до 5 градусов со знаком минус. Днем будет от 0 до 5 градусов со знаком плюс.