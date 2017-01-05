10:15 05.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Рождество количество нарядов полиции на Донетчине увеличится

Национальная полиция Украины намерена увеличить количество патрульных на время празднования Рождества на Донеччине.

На Рождество количество нарядов полиции на Донетчине увеличится

Безопасность в прифронтовых областях будут обеспечивать более двух тысяч правоохранителей. Все они будут работать в усиленном режиме.

Об этом в четверг, 5 января, заявил глава управления Национальной полиции Украины в Донецкой области генерала Вячеслав Аброськин. Он также подчеркнул, что накануне Рождества он поставил своим подчиненным задачу пересмотреть расстановку сил и средств полиции в каждом населенном пункте региона и предупредил начальников отделов и отделений о личной ответственности за безопасность людей.

В ряде населенных пунктов будет организована превентивная работа, а также приняты определенные кадровые перемещения, - пояснил Аброськин, добавив, что особое внимание будет уделено охране правопорядка на линии разграничения.

На сегодняшний день это самый действенный механизм, который позволяет остановить поток оружия, боеприпасов и взрывчатки в мирные области. Изымаются сотни тысяч опасных предметов. Благодаря нашей работе на блокпостах жители понимают - это делать необходимо, - подчеркнул он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Нацполиции заверили, что сейчас безопасность жителей на улицах городов круглосуточно обеспечивает более 1,6 тысяч правоохранителей, еще 600 полицейских будут охранять правопорядок у культовых сооружений, где состоится праздничная служба. На стратегических объектах жизнеобеспечения несут службу 402 работника полиции.


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