На Николаевщине указали 29 мест вероятного перекрытия дорожного движения

Совещание было проведено под руководством замглавы облгосадминистрации Вячеслава Боня – передали в пресс-службе Николаевской ОГА. Главы РГА доложили об итогах совещаний оперативных штабов - все службы районов уже были переведены в режим высокой готовности, а также были отработаны планы действий вместе с Нацполицией, автодорожными службами, уже были переданы телефонограммы всем главам, везут продукты питания.

Сотрудники социальной защиты выполняют подворный обход и предупреждают население об ухудшении погоды. Дорожные службы с Нацполицией указали 29 мест перекрытия автодорожного движения в области.

Как сообщал УРА-Информ, на Закарпатье отменили ограничение движения грузовиков.