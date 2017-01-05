18:20 05.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Николаевщине указали 29 мест вероятного перекрытия дорожного движения

В Николаевской облгосадминистрации прошло совещание по вопросам ухудшения погоды.

На Николаевщине указали 29 мест вероятного перекрытия дорожного движения

Совещание было проведено под руководством замглавы  облгосадминистрации Вячеслава Боня – передали в пресс-службе Николаевской ОГА. Главы РГА доложили об итогах совещаний оперативных штабов - все службы районов уже были переведены в режим высокой готовности, а также были отработаны планы действий вместе с Нацполицией, автодорожными службами, уже были переданы телефонограммы всем главам, везут продукты питания.

Сотрудники социальной защиты выполняют подворный обход и предупреждают население об ухудшении погоды. Дорожные службы с Нацполицией указали 29 мест перекрытия автодорожного движения в области.

Как сообщал УРА-Информ, на Закарпатье отменили ограничение движения грузовиков.


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