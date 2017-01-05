На дороги Хмельнитчины ночью высыпали 600 тонн соляной смеси

Об этом передали в автодорожной службе Хмельницкой области. С целью обеспечения проезда дорогами, ночью с четвертого на пятое января функционировало 20 единиц техники, а также полсотни дорожников.

Служащими филиала госпредприятия "Хмельницкий облавтодор" было применено более 600 тонн соляной смеси. На данный момент на дорогах государственного, а также местного значения функционирует 46 механизмов, а также 70 работников облавтодора.

Как сообщал УРА-Информ, синоптики предупредили про гололед на дорогах Украины в ближайшие дни.