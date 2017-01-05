13:37 05.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На дороги Хмельнитчины ночью высыпали 600 тонн соляной смеси

За ночь с четвертого на пятое января на автодороги Хмельницкой области было высыпано более 600 тонн песчано-соляной смеси. 

На дороги Хмельнитчины ночью высыпали 600 тонн соляной смеси

Об этом передали в автодорожной службе Хмельницкой области. С целью обеспечения проезда дорогами, ночью с четвертого на пятое января функционировало 20 единиц техники, а также полсотни дорожников.

Служащими филиала госпредприятия "Хмельницкий облавтодор" было применено более 600 тонн соляной смеси. На данный момент на дорогах государственного, а также местного значения функционирует 46 механизмов, а также 70 работников облавтодора.

Как сообщал УРА-Информ, синоптики предупредили про гололед на дорогах Украины в ближайшие дни.


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