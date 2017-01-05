02:00 05.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донетчине обнаружен мешок с минами

При обходе прифронтового Новолуганского правоохранители обнаружили там десять противотанкових мин, а также тротил и гранату Ф-1. 

На Донетчине обнаружен мешок с минами

Об этом передали в пресс-службе полиции Донетчины. Полицейские провели изъятие из мешка десяти противотанковых мин, а также девяти тротиловых шашек массой 1800 граммов и гранаты"Ф-1" с запалом.

Расстояние от находки до помещения людей достигала не более 300 метров. До прибытия специалистов правоохранители решили взять в окружение территорию опасных предметов. Боеприпасы затем были изъяты, угроза нейтрализована. Полицейские устанавливают, кто именно оставил боеприпасы.

Как сообщал УРА-Информ, на Житомирщине от разрыва мины пострадало двое военных.


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