МИД Украины проверяет наличие украинцев среди пострадавших в Измире

Как сказано в сообщении, размещенном на страничке Департамента консульской службы украинского внешнеполитического ведомства в Twitter, сейчас генеральное консульство проверяет всю информацию.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате взрыва в Измаиле погибли два человека. В частности, известно о гибели полицейского и сотрудника суда. Также сообщалось об 11 пострадавших. Турецкие власти возложили ответственность за теракт на Рабочую партию Курдистана.

Как сообщал УРА-Информ, согласно предварительным данным, взрыв прогремел в припаркованном авто. Большое количество людей пострадало. Точная цифра пока не называется.