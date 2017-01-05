20:05 05.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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МИД Украины проверяет наличие украинцев среди пострадавших в Измире

Министерство иностранных дел Украины сейчас проверяет наличие украинцев среди пострадавших во время взрыва, который прогремел в четверг, 5 января, возле здания суда в турецком городе Измаил.

МИД Украины проверяет наличие украинцев среди пострадавших в Измире

Как сказано в сообщении, размещенном на страничке Департамента консульской службы украинского внешнеполитического ведомства в Twitter, сейчас генеральное консульство проверяет всю информацию.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате взрыва в Измаиле погибли два человека. В частности, известно о гибели полицейского и сотрудника суда. Также сообщалось об 11 пострадавших. Турецкие власти возложили ответственность за теракт на Рабочую партию Курдистана.

Как сообщал УРА-Информ, согласно предварительным данным, взрыв прогремел в припаркованном авто. Большое количество людей пострадало. Точная цифра пока не называется.


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