Какую выбрать металлочерепицу: матовую или глянцевую?
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В строительстве кровли используются самые разнообразные материалы, но чаще всего выбор ложится на металлочерепицу. Популярностью металлочерепица обязана своим характеристикам и возможности выбрать не только разные форму и цвет, но и текстуру поверхности - глянцевую или матовую.
Статистика показывает, что больше людей предпочитает глянцевую металлочерепицу. Внешне она выглядит элегантно, прекрасно отражает солнечные лучи, создавая тем самым красивые блики на поверхности кровли. Гладкая поверхность с блестящим эффектом смотрится всегда привлекательно.
Глянцевая металлочерепица может иметь срок службы порядка 25 лет, но во многом это определяется основными техническими данными, к примеру, толщиной стали и качеством полимерного слоя. Минимальный слой полиэстерового покрытия, которое и обеспечивает глянцевый эффект, должен составлять 25 микрон. В сочетании с цинковым слоем в 200-275 грамм на квадратный метр можно получить очень прочную кровельную продукцию.
Особенности матовой черепицы
• Визуально матовая черепица отличается от глянцевой. Выглядит такой материал по-своему оригинально и богато. Микроскопические неровности на поверхности листов можно получить в результате использования матового полиэстера, который наносится в виде одного из защитных слоев на поверхность металлочерепицы.
• Слой имеет толщину 35 микрон. Поэтому такая продукция стоит немного дороже.
• Покрытие для кровли с матовой поверхностью может служить от 25 до 40 лет, но важно при этом грамотно подобрать толщину листов и защитный цинковый слой.
Какой из вариантов стоит выбрать
Конечно, покупатель выбирает покрытие в зависимости от индивидуальных предпочтений и вкуса. Если говорить о технической стороне, то матовая металлочерепица может показать более длительный срок службы, соответственно и цена на такой продукт выше. При выборе кровельного покрытия budstroy.kiev.ua рекомендует отталкиваться от собственного бюджета, качества и личных пожеланий. Производители делают все для того, чтобы этим критериям могла соответствовать их продукция.
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