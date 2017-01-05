Какую выбрать металлочерепицу: матовую или глянцевую?

В строительстве кровли используются самые разнообразные материалы, но чаще всего выбор ложится на металлочерепицу. Популярностью металлочерепица обязана своим характеристикам и возможности выбрать не только разные форму и цвет, но и текстуру поверхности - глянцевую или матовую.

Сайт http://budstroy.kiev.ua/catalog/krovlya/metallocherepitsa может предложить разные виды покрытия, а покупатель — выбрать тот, который наиболее удачно сможет подчеркнуть особенность дизайна дома.

Плюсы глянцевой черепицы

Статистика показывает, что больше людей предпочитает глянцевую металлочерепицу. Внешне она выглядит элегантно, прекрасно отражает солнечные лучи, создавая тем самым красивые блики на поверхности кровли. Гладкая поверхность с блестящим эффектом смотрится всегда привлекательно.

Глянцевая металлочерепица может иметь срок службы порядка 25 лет, но во многом это определяется основными техническими данными, к примеру, толщиной стали и качеством полимерного слоя. Минимальный слой полиэстерового покрытия, которое и обеспечивает глянцевый эффект, должен составлять 25 микрон. В сочетании с цинковым слоем в 200-275 грамм на квадратный метр можно получить очень прочную кровельную продукцию.

Особенности матовой черепицы

• Визуально матовая черепица отличается от глянцевой. Выглядит такой материал по-своему оригинально и богато. Микроскопические неровности на поверхности листов можно получить в результате использования матового полиэстера, который наносится в виде одного из защитных слоев на поверхность металлочерепицы.

• Слой имеет толщину 35 микрон. Поэтому такая продукция стоит немного дороже.

• Покрытие для кровли с матовой поверхностью может служить от 25 до 40 лет, но важно при этом грамотно подобрать толщину листов и защитный цинковый слой.

Какой из вариантов стоит выбрать

Конечно, покупатель выбирает покрытие в зависимости от индивидуальных предпочтений и вкуса. Если говорить о технической стороне, то матовая металлочерепица может показать более длительный срок службы, соответственно и цена на такой продукт выше. При выборе кровельного покрытия budstroy.kiev.ua рекомендует отталкиваться от собственного бюджета, качества и личных пожеланий. Производители делают все для того, чтобы этим критериям могла соответствовать их продукция.

Для более детальной информации обращайтесь в компанию budstroy.kiev.ua, и мы поможем вам выбрать самую лучшую металлочерепицу в Киеве и всей Украине по минимальной цене!