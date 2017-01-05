Госсекретарь Кабмина обнародовал размер зарплат Гройсмана и министров

Об этом сообщил госсекретарь Кабинета министров Украины Владимир Бондаренко в эфире "Громадского радио".

Согласно его словам, министры зарабатывают примерно так же, как и глава правительства, то есть 35 тыс. гривен в месяц. Работники секретариата Кабмина получают от 9 до 12 тыс. гривен в месяц, руководители департаментов - от 12 до 15 тыс. гривен.

Государственный секретарь сообщил также, какая зарплата назначена ему.

"У меня оклад 13 тыс. гривен. Плюс у меня есть надбавка за выслугу лет - это 34% от оклада, плюс может быть надбавка за интенсивность труда, если ее установит субъект назначения - правительство", - отметил госсекретарь.

В свою очередь, с надбавками Бондаренко может получать около 20 тыс. гривен.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее Гройсман назвал бюджет-2017 "человекоцентричным". Он также пообещал, что "никому не даст делать дураками народных депутатов", имея ввиду тех , кто критиковал правительственный проект госбюджета.