Боевики усиливают обстрелы в зоне АТО

Российские наемники за минувшие сутки стреляли из всех видов оружия, в том числе и из запрещенного минскими договоренностями вооружения. В течении суток было зафиксировано 52 обстрела со стороны боевиков.

Как сообщает в четверг утром, 5 января, УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, российско-оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях. При этом одного нашего военнослужащего ранило.

Так, на Мариупольском направлении из минометов различных калибров боевики неоднократно обстреливали Водяное, Лебединское и Широкино. С гранатометов и стрелкового оружия - Гнутово, Широкино, Талаковку и Павлополь. По Широкино неоднократно огонь вела БМП оккупантов.

На Луганском направлении по Новозвановке и Богуславской стреляли из 120 мм минометов, а по Новоалександровке и Станице Луганской - из гранатометов.

На Донецком направлении с 152 мм артиллерии огонь велся по украинским позициям в районе Троицкого. Из 120 и 82 мм минометов противник вел огонь по Троицкому, а также по Зайцево и Луганскому. С гранатометов и стрелкового оружия неоднократно обстреливались Луганское, Авдеевка и Крутая Балка.

Напомним, специальная миссия ОБСЕ находясь первого января в подконтрольном "ЛНР" городе Кадиевка услышала 50 выстрелов из пушек. Также членам миссии были слышны пулеметные очереди и 57 взрывов, десять из которых - неопределенного происхождения.