Боевики из ДНР заявили об изменениях в обмене пленными

Там речь шла об обмене всех подтвержденных на всех подтвержденных. Такие изменения внесла Контактная группа в формулу обмена.

Как сообщают сепаратистские СМИ, об этом им якобы рассказал представитель так называемой "Донецкой народной республики" в Минске Денис Пушилин. По его словам, на последней встрече в Минске 21 декабря было предложено именно такое и цифры переговорщиками в этот день были определены.

Но проблема не только в цифрах, - сказал он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации на Донбасс Ирина Геращенко ранее заявляла, что представители так называемой "Донецкой народной республики" обещает до Нового года отпустить задержанных за "диверсии" подростков.

Однако украинская сторона ожидает освобождения всех ребят. Мы апеллируем к Москве и Кремлю проявить гуманизм и отпустить заложников, которых удерживают, как боевики, так и Москва, - подчеркнула она.