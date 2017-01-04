Жители Черкасс получат Вифлеемский огонь мира

Об этом рассказали в областной организации скаутской организации Украины "Пласт". Согласно сообщению – данная акция будет проведена в 18:00 на Соборной площади г. Черкассы. Все желающие смогут получить лампадки с Вифлеемским Огнем.

Вифлеемский огонь принесут в дома жителей города Черкассы, а также в больницы, в детские дома.

Как сообщал УРА-Информ, в Великую субботу 30-го апреля 2016 г. на Иерусалим сошел Благодатный огонь – накануне праздника Пасхи. Схождение встретили многочисленные верующие в храме Воскресения Христова – в часовне над пещерой Гроба Господня.