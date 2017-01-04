Возле островов Фиджи произошло мощное землетрясение, есть угроза цунами

Его магнитуда составила 7,2 балла. Как сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов Америки, эпицентр подземных толчков находился в 280 километрах к востоку от столицы Республики Фиджи – города Сува.

Очаг стихии залегал на глубине десяти километров. По состоянию на восемь часов утра данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Между тем сейсмологи предупреждают о возможном возникновении цунами в Тихоокеанском центре.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на вторник, 26 сентября, в Тихом океане к югу от архипелага Фиджи произошло землетрясение. Его магнитуда составила 5,2 балла. Как сообщают местные СМИ, эпицентр подземных толчков находился в 171 километрах к югу от столицы Республики Фиджи - города Сува.