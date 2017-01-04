07:59 04.01.2017 | Общество | Новости
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Возле островов Фиджи произошло мощное землетрясение, есть угроза цунами

В ночь на среду, 4 января, в Тихом океане, к востоку от островов Фиджи произошло мощное землетрясение.

Возле островов Фиджи произошло мощное землетрясение, есть угроза цунами

Его магнитуда составила 7,2 балла. Как сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов Америки, эпицентр подземных толчков находился в 280 километрах к востоку от столицы Республики Фиджи – города Сува.

Очаг стихии залегал на глубине десяти километров. По состоянию на восемь часов утра данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Между тем сейсмологи предупреждают о возможном возникновении цунами в Тихоокеанском центре.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на вторник, 26 сентября, в Тихом океане к югу от архипелага Фиджи произошло землетрясение. Его магнитуда составила 5,2 балла. Как сообщают местные СМИ, эпицентр подземных толчков находился в 171 километрах к югу от столицы Республики Фиджи - города Сува.


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