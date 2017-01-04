00:30 04.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Во Львове помощника народного депутата задержали за взятку - ФОТО

Военная прокуратура Львовского гарнизона во вторник, 3 января, задержала помощника народного депутата из парламентской коалиции.

Во Львове помощника народного депутата задержали за взятку - ФОТО

Он был задержан во время получения взятки. Сумма, которую мужчина получил составила 140 тысяч гривен.

Как рассказал на своей страничке в Facebook главный военный прокурор Анатолий Матиос, помощник депутата требовал от частного предпринимателя деньги и обещал не препятствовать строительству многоквартирного жилого дома, то есть - не направлять депутатский запрос в правоохранительные и контролирующие органы.

Взятка обнаружена и изъята в полном объеме во время проведения осмотра места происшествия, а сам взяточник был задержан, - заверил Матиос.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Одессе на взятке в 350 тысяч гривен задержали чиновника Министерства обороны Украины.


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