Во Львове помощника народного депутата задержали за взятку - ФОТО

Он был задержан во время получения взятки. Сумма, которую мужчина получил составила 140 тысяч гривен.

Как рассказал на своей страничке в Facebook главный военный прокурор Анатолий Матиос, помощник депутата требовал от частного предпринимателя деньги и обещал не препятствовать строительству многоквартирного жилого дома, то есть - не направлять депутатский запрос в правоохранительные и контролирующие органы.

Взятка обнаружена и изъята в полном объеме во время проведения осмотра места происшествия, а сам взяточник был задержан, - заверил Матиос.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Одессе на взятке в 350 тысяч гривен задержали чиновника Министерства обороны Украины.