В зоне АТО за сутки двое силовиков получили ранения

При этом погибших нет. Об этом сообщил четвертого января на брифинге пресс-секретарь Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник. По его словам – за прошлые сутки по итогам ведения боевых действий погибших среди силовиков не было, однако но двое бойцов получили ранения – отметил Мотузяник.

Как сообщал УРА-Информ, сотрудники СБУ в зоне проведения АТО обнаружили тайники с боеприпасами. Тайник этот был оборудован в нежилом помещении в Первомайском. Оттуда изъяли мины, артиллерийские снаряды и пластид.