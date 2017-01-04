14:22 04.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100157230:mysnichenko

В зоне АТО за сутки двое силовиков получили ранения

За прошлые сутки в зоне проведения на Донбассе антитеррористической операции ранения получили двое украинских военнослужащих.

В зоне АТО за сутки двое силовиков получили ранения

При этом погибших нет. Об этом сообщил четвертого января на брифинге пресс-секретарь Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник. По его словам – за прошлые сутки по итогам ведения боевых действий погибших среди силовиков не было, однако но двое бойцов получили ранения – отметил Мотузяник.

Как сообщал УРА-Информ, сотрудники СБУ в зоне проведения АТО обнаружили тайники с боеприпасами. Тайник этот был оборудован в нежилом помещении в Первомайском. Оттуда изъяли мины, артиллерийские снаряды и пластид.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив