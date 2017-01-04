В Украине за неделю от гриппа умерли шесть человек

Три летальных случая произошли во Львовской области, еще по одному человеку умерли в Полтавской, Николаевской и Запорожской областях. Такие данные представлены в отчете Центра гриппа и острых респираторных вирусных инфекций Министерства здравоохранения Украины.

По данным Центра по состоянию на среду, 4 января, заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидпороги в 21 области Украины и в городе Киеве. В то же время в министерстве отметил им, что самый высокий уровень заболеваемости зарегистрирован в Киевской области, а наименьший - в Луганской области.

По данным отчета, за отчетную 52 неделю эпидемии 369 151 человек заболел, из них 57,8% составляют дети в возрасте до 17 лет. Всего среди населения Украины показатель составляет 866,7 на сто тысяч человек, что на 12,0% меньше прошлой неделе.

В связи с чем, подчеркнули в Центре, можно говорить, что тенденция к росту заболеваемости уменьшилась и это связано с новогодними праздниками и каникулами в учебных заведениях.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в течение двух дней этой недели за помощью в учреждения здравоохранения города Киева обратилось 7157 человек. Это на 57,1% меньше такого же периода прошлой недели.