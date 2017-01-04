В среду в Украине погода существенно не изменится

На дорогах страны местами гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 метров за секунду. Порывы местами могут остригать15-20 метров за секунду, в Карпатах - 25-30 метров за секунду.

Температура воздуха днем будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В Киеве сегодня днем мокрый снег, на дорогах гололедица, местами метель. Температура воздуха ночью опустится до 4-6 градусов мороза. Днем будет от минус 1 градуса до плюс 1 градуса.

На западе Украины мокрый снег, на дорогах гололедица, метель. Температура воздуха ночью составит 3-8 градусов мороза. Днем столбики термометров будут колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза.

На севере в среду также мокрый снег, метели. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 3-8 градусов ниже нуля. Днем столбики термометров будут колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза.

В центре сегодня осадков синоптики не обещают осадков, на дорогах местами гололедица. Ночная температура воздуха составит 3-8 градусов со знаком минус. Днем столбики термометров будут колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза.

На востоке Украины также без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 3-9 градусов мороза. Днем будет от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза.

На юге Украины без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 3-8 градусов мороза. Днем будет от минус 1 до плюс 5 градусов.