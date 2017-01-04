12:15 04.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Славянске произошла масштабная авария, улицы города затопило водой - ФОТО

В ночью на среду, 4 января, в городе Славянске Донецкой области произошла масштабная авария.

В Славянске произошла масштабная авария, улицы города затопило водой - ФОТО

Прорвало водовод №9. Как сообщает местный сайт "Славянск Деловой", по состоянию на десять часов утра на месте порыва работала коммунальные бригады.

Спасатели откачивают питьевую воду через смотровые колодцы, но ее количество настолько большое, что явных результатов это пока не видно, - отметили журналисты, добавив, что в каток превратились территория более чем в 200 метров вокруг аварии.

Вместе с тем, мастер бригады городского водоканала заявил, что ликвидировать аварию локально не представляется возможным.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Херсоне произошел прорыв трубы водоснабжения. Более 25 домов остались без воды.


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