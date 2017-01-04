14:06 04.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В пяти районах Закарпатья обесточены населенные пункты

Непростые погодные условия в Закарпатской области повредили линии электропередач - в пяти районах области.

В пяти районах Закарпатья обесточены населенные пункты

Линии электропередач оказались повреждены в Ужгородском, Великоберезнянском, а также в Мукачевском, Свалявском и Воловецком районах. Об этом передают в пресс-службе Закарпатской ОГА.

Состоянием на 11:00 четвертого января остаються без электричества 25 населенных пунктов региона, среди которых 18 полностью и семь - частично. Наиболее непростая ситуация - в Воловецком районе, где по причине повреждения линий электропередач около с. Верхние Ворота оказались обесточены девять сел.

Как сообщал УРА-Информ, 72 населенных пункта были обесточены на Львовщине в декабре 2016 г.


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