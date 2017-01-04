В Пекине из-за смога перекрыли скоростные автомагистрали

На отдельные участки перекрыта дорога либо на выезде из столицы либо в обоих направлениях. Такое решение было принято из-за густого смога, который завис на китайской столицей.

Как сообщает Xinhua, в Пекинском управлении по регулированию дорожного движения пояснили, что сегодня в том числе ограничено движение на автодорогах Пекин - Сянган - Макао, Пекин - Куньмин, Пекин - Тайбэй, Дацин - Гуанчжоу, Пекин - Тяньцзинь, Пекин - Шанхай, Пекин - Харбин, Пекин - район Пингу, Пекин - Урумчи.

Кроме того, для движения автомобилей закрыты шесть транспортных колец.

Для более эффективного управления трафиком транспортные ведомства столицы увеличили количество регулировщиков на дорогах города.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Пекине впервые в этом году объявили наивысший, " красный" уровень тревоги. Такое решение было принято из-за предстоящего резкого ухудшения качества воздуха. Тревога также объявлена в еще 22 городах Китая.