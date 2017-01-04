Родственники Олеся согласились перезахоронить останки писатели в Украине

Родственники украинского писателя Александра Олеся дали согласие на перезахоронение его останков в Украине.
Посольство Украины в Канаде разыскало двух канадских правнуков писатели. Семья согласна на его перезахоронение на территории Украины.
Об этом в своем в микроблоге Twitter сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко. Он также добавил - пусть ему будет пухом наша земля.
Напомним, в Чехии принудительно эксгумировали останки писателя Олеся.
Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что известный украинский писатель Александр Олесь должен быть перезахоронен в Украине на Лукьяновском кладбище.
Как сообщал УРА-Информ, по поручению президента Украины Петра Порошенко Министерство иностранных дел займется организацией перезахоронения останков писателя Александра Олеся и его жены в Праге.