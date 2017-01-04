03:00 04.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Раненый боец АТО растрогал сеть признанием о войне

Один из тяжело ранених в ночь с 31 декабря на 1 января  бойцов АТО признался, что война не стоит такой боли.

Раненый боец АТО растрогал сеть признанием о войне

Об этом написал в Facebook экс-глава Государственной санитарно-эпидермологической службы Украины Сергей Риженко.

"Они не помнят вкус шампанского. В Новый год поступило трое бойцов из АТО. Двое – с чрезвычайно тяжелыми ранениями. Травма головного мозга, легких, живота, конечностей. Один в коме", - подчеркнул Риженко.

 Како тмечается, один из раненых сказал, что война такой боли не стоит.

"Богдан, 1988 р.н., прийдя в сознание, написал: "Забыл вкус шампанского. Война не стоит такой боли", - добавил Риженко.

Напомним ,как сообщал "УРА-Информ", Совет национальной безопасности и обороны Украины в четверг, 29 декабря, на заседании ввел дополнительны санкции против Российской Федерации.


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