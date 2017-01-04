12:57 04.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Печерский суд арестовал заочно Курченко

Печерский районный суд города Киева в среду, 4 января, заочно арестовал украинского бизнесмена Сергея Курченко.

Печерский суд арестовал заочно Курченко

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган. По ее словам, меры по осуществлению международного розыска Курченко и привлечения его к уголовной ответственности продолжаются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник, 3 января, суд вновь не смог избрать меру пресечения Сергею Курченко. Защита бизнесмена, который находится в бегах и объявлен в международный розыск и которого обвиняют в совершении тяжких преступлений в банковской сфере и в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом, заявила отвод судье Владимиру Карабаню.

Это было сделано сразу же после того, как тот начал рассматривать ходатайства об избрании Курченко меры пресечения.


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