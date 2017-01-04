17:31 04.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Оперативные штабы начнут круглосуточно работать из-за ухудшения погоды

По причине ожидаемых сильных снегопадов и резкого снижения температуры воздуха до 26 градусов мороза поручено обеспечить мониторинг ситуации в регионах Украины.

Оперативные штабы начнут круглосуточно работать из-за ухудшения погоды

Такое поручение уже отдал вице-премьер - министр регионального развития и ЖКХ Украины Геннадий Зубко. Об этом рассказали в пресс-службе Минрегиона.

Среди первых мер: организация непрерывной работы оперативных штабов для устранения вероятных чрезвычайных ситуаций, а также бесперебойная работа систем жизнеобеспечения, создание запасов горюче-смазочных материалов, одежды, лекарств, продуктов и источников энергоснабжения, функционирование пунктов обогрева для оказания помощи населению – подчеркнул Зубко.

Как сообщал УРА-Информ, в Украину вскоре придет непогода.


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