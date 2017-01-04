На Закарпатье из-за снегопадов приостановили движение грузовиков через Абранский перевал

Такое решение было принято в связи с сильными снегопадами, которые обрушились на область этой ночью. Как сообщила в среду, 4 января, пресс-служба Закарпатской ОГА, из-за метели и сугробов, которые тут образовались, на перевале уже застряли несколько фур, сейчас туда направлена ​​дополнительная техника спасателей.

Однако, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, принято решение приостановить движение грузовиков через Абранский перевал, - пояснили в ОГА.

Такое же решение об ограничении движения грузовиков на трассе "Киев - Чоп" принято и в Львовской области. Тут ограничение будет действовать до нормализации погодных условий, о возобновлении движения. Об открытии движения будет сообщено дополнительно, - пояснили в администрации, добавив, что проезд легковых автомобилей через перевалы не закрыт, однако из-за сложных погодных условий местные власти призывают водителей по возможности воздержаться от поездок в высокогорье.

Вместе стем, по словам председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, из-за непогоды также значительно затруднено движение транспорта и через другие перевалы на административной границе Закарпатской области. Объекты автодорожников и спасателей не успевает расчищать дорожное покрытие, которое буквально через несколько минут снова заметает снегом, - пояснил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, синоптики предупреждают о резком снижении температуры воздуха и о возможных сильных снегопадах.