11:32 04.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Закарпатье из-за снегопадов приостановили движение грузовиков через Абранский перевал

Закарпатская областная государственная администрация приняла решение приостановить движение грузового транспорта через Абранский перевал, который является основной транспортной артерией области для грузовиков.

На Закарпатье из-за снегопадов приостановили движение грузовиков через Абранский перевал

Такое решение было принято в связи с сильными снегопадами, которые обрушились на область этой ночью. Как сообщила в среду, 4 января, пресс-служба Закарпатской ОГА, из-за метели и сугробов, которые тут образовались, на перевале уже застряли несколько фур, сейчас туда направлена ​​дополнительная техника спасателей.

Однако, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, принято решение приостановить движение грузовиков через Абранский перевал, - пояснили в ОГА.

Такое же решение об ограничении движения грузовиков на трассе "Киев - Чоп" принято и в Львовской области. Тут ограничение будет действовать до нормализации погодных условий, о возобновлении движения. Об открытии движения будет сообщено дополнительно, - пояснили в администрации, добавив, что проезд легковых автомобилей через перевалы не закрыт, однако из-за сложных погодных условий местные власти призывают водителей по возможности воздержаться от поездок в высокогорье.

Вместе стем, по словам председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, из-за непогоды также значительно затруднено движение транспорта и через другие перевалы на административной границе Закарпатской области. Объекты автодорожников и спасателей не успевает расчищать дорожное покрытие, которое буквально через несколько минут снова заметает снегом, - пояснил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, синоптики предупреждают о резком снижении температуры воздуха и о возможных сильных снегопадах.


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