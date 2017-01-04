18:17 04.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100157244:mysnichenko

На Луганщине миссия ОБСЕ зафиксировала 57 взрывов

Специальная миссия ОБСЕ находясь первого января в подконтрольном "ЛНР" г. Кадиевка услышала 50 выстрелов из пушек.

На Луганщине миссия ОБСЕ зафиксировала 57 взрывов

Также членам миссии были слышны пулеметные очереди и 57 взрывов, десять из которых - неопределенного происхождения. Об этом сказано в отчете миссии ОБСЕ. Так, пребывая во второй половине дня, а также вечером первого января в подконтрольном "ЛНР" г. Кадиевка (бывшее название - г. Стаханов, 50 километров на запад от Луганска), миссия слышала 47 взрывов, что были оценены как огонь из артиллерийских систем, а также десять взрывов неопределенного происхождения, 50 выстрелов из пушки 30 мм и очереди из пулемета в десяти километрах к юго-западу.

Как сообщал УРА-Информ, для ОБСЕ вопрос Украины является приоритетом - ранее сообщал Себастьян Курц.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив