На Луганщине миссия ОБСЕ зафиксировала 57 взрывов

Также членам миссии были слышны пулеметные очереди и 57 взрывов, десять из которых - неопределенного происхождения. Об этом сказано в отчете миссии ОБСЕ. Так, пребывая во второй половине дня, а также вечером первого января в подконтрольном "ЛНР" г. Кадиевка (бывшее название - г. Стаханов, 50 километров на запад от Луганска), миссия слышала 47 взрывов, что были оценены как огонь из артиллерийских систем, а также десять взрывов неопределенного происхождения, 50 выстрелов из пушки 30 мм и очереди из пулемета в десяти километрах к юго-западу.

Как сообщал УРА-Информ, для ОБСЕ вопрос Украины является приоритетом - ранее сообщал Себастьян Курц.