Генштаб систематизирует сведения об офицерах запаса

Процесс будет идти в т.ч. за счет систематизации сведений про наличие офицеров запаса, которые могут проходить службу. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба.

По данным пресс-службы, глава Генштаба определил как приоритет задачи из комплектования офицерских должностей – в т.ч. на уровне органов военного управления.

При этом необходимо использовать все возможности, принятие офицеров запаса на службу по контракту, курсы для ускоренной подготовки офицеров из числа сержантов, имеющих высшее образование.

Как сообщал УРА-Информ, новая волна мобилизации в Украине пока что не планируется – сообщали в Генштабе.