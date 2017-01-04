Движение транспорта из Николаева будет перекрыто

Так, в данном заседании регионального штаба под руководством вице-губернатора Вячеслава Боня участвовали руководители спецуправлений и ведомств. По словам сотруднкиа Укргидрометцентра Людмилы Дораник, ухудшение погоды в Николаевской области ожидается на Рождество - в ночь на седьмое января. Синоптик отметила, что в данный период ожидается мороз до -19 градусов ночью и до десяти градусов днем.

Как сообщал УРА-Информ, в столице будет временно закрыто движение некоторых троллейбусов.