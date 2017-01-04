Аэропорт в РФ закрыли из-за инцидента на взлетно-посадочной полосе

Об этом сообщили в администрации аэропорта.

"Аэропорт закрыт по техническим причинам", - пояснили в воздушной гавани.

Отметим, что на информационном табло расписания полетов сообщается о задержке вылета трех авиарейсов: в Москву (Шереметьево), назначенных на 6:30 и 9:15 по местному времени, а также в Минск - 9:10. Задерживается до 10:00 по местному времени прибытие рейсов из Москвы, Минска и Петербурга.

Кроме того, в кассе представительства "Аэрофлота" сказали, что "пока речь идет о задержках до 10:00 по местному времени, в связи с тем, что аэропорт не работает до этого времени".

"Что будет дальше - сказать мы пока не можем", - подчеркнули там. "Звоните", - посоветовала работник кассы.

Напомним, 3 января, во время выполнения рейса Москва - Калининград, самолет "Аэрофлота" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки. На борту находился 171 человек. Все они были эвакуированы.

Как сообщал "Ура-Информ", ранее в аэропорту Шереметьево Российской Федерации столкнулис два самолета.