50-летняя сестра Майкла Джексона родила первенца

О радостном событии сообщил ее представитель, передает журнал People.

Как отмечается, Джанет родила сына, которого они с мужем назвали Эйсса Аль Мана.

"Джанет Джексон и ее муж Виссам аль-Мана очень рады появлению на свет их сына Исси аль-Мана", - рассказал представитель артистки.

Также отмечается, Джанет Джексон, которая вышла замуж за катарского миллиардера Виссам аль-Мана в 2012 году, роды прошли спокойно и сейчас она отдыхает.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее светская львица Ксения Собчак показала комнату, в которой живет ее наследник. Ее первенец появился на свет в одной из столичных клиник.