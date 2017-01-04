50-летняя сестра Майкла Джексона родила первенца

50-летняя популярная американская певица, сестра "короля поп-музыки" Майкла Джексона Джанет родила первенца.
О радостном событии сообщил ее представитель, передает журнал People.
Как отмечается, Джанет родила сына, которого они с мужем назвали Эйсса Аль Мана.
"Джанет Джексон и ее муж Виссам аль-Мана очень рады появлению на свет их сына Исси аль-Мана", - рассказал представитель артистки.
Также отмечается, Джанет Джексон, которая вышла замуж за катарского миллиардера Виссам аль-Мана в 2012 году, роды прошли спокойно и сейчас она отдыхает.
Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее светская львица Ксения Собчак показала комнату, в которой живет ее наследник. Ее первенец появился на свет в одной из столичных клиник.