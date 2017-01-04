11:26 04.01.2017 | Общество | Новости
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50-летняя сестра Майкла Джексона родила первенца

50-летняя популярная американская певица, сестра "короля поп-музыки" Майкла Джексона Джанет родила первенца.

50-летняя сестра Майкла Джексона родила первенца

О радостном событии сообщил ее представитель, передает журнал People. 

Как отмечается, Джанет родила сына, которого они с мужем назвали Эйсса Аль Мана. 

"Джанет Джексон и ее муж Виссам аль-Мана очень рады появлению на свет их сына Исси аль-Мана", - рассказал представитель артистки.

Также отмечается, Джанет Джексон, которая вышла замуж за катарского миллиардера Виссам аль-Мана в 2012 году, роды прошли спокойно и сейчас она отдыхает.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее светская львица Ксения Собчак показала комнату, в которой живет ее наследник. Ее первенец появился на свет в одной из столичных клиник.


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