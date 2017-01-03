15:36 03.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100157156:mysnichenko

Вероятна задержка и отмена рейсов в ОАЭ еще на несколько дней

Задержка, а также отмена авиарейсов в ОАЭ вероятна еще пару последующих дней.

Вероятна задержка и отмена рейсов в ОАЭ еще на несколько дней

Отмена рейсов вероятна из-за сложных погодных условий. Об этом сказано в заявлении посольства Украины в ОАЭ, обнародованном в Facebook аэропорта "Жуляны". Так, начиная с 29-го декабря 2016 г. по причине непростыхпогодных русловий в аэропортах г.Дубай и г.Шарджа отменено или перенесено немалое количество рейсов.

По данным центра метеорологии ОАЭ, есть возможность продления сложных погодных условий. Учитывая это - целесообразным считают рекомендовать авиакомпаниям, которые выполняют рейсы из / в ОАЭ и украинским аэропортам усилить разъяснительную работу и доводить до пассажиров информацию о возможности отмены / задержки рейсов в ОАЭ.

Как сообщал УРА-Информ, в МИД Украины ранее советовали временно не ездить в ОАЭ – из-за непростих погодных условий.


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