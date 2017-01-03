22:32 03.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В ночь на среду украинцы смогут наблюдать метеоритный дождь

В ночь со вторника на четверг, 4 января, украинцы смогут наблюдать яркий метеоритный дождь - поток Квадрантиды.

В ночь на среду украинцы смогут наблюдать метеоритный дождь

По данным метеорологов, подобный метеоритный дождь происходит каждый год. При этом сегодня ночью метеоры будут лететь со скорость 40 штук в час.

Наблюдать световое шоу лучше всего будет за пределами города. В то же время метеорологи и астрологи утверждают, что этой ночью будут подходящие условия, чтобы насладиться наблюдением за метеоритным дождем, а вот в отношении лучшего времени для пика Квадрантиды ведутся споры.

Часть специалистов считают, что пик метеоритного дождя придется на предрассветные часы 4 января, другие ученые уверены, что лучшее время для наблюдений после 12 часов ночи.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в августе украинцы могли наслаждаться одним из самых впечатляющих небесных явлений - метеоритами Персеиды.


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