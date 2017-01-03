21:53 03.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Киеве назвали суды, которые будут рассматривать дела крымских депутатов-предателей

Апелляционный суд города Киева во вторник, 3 января, поручил Подольскому и Деснянскому районным судам Киева рассматривать дела против 11 депутатов Верховного Совета Крыма.

В Киеве назвали суды, которые будут рассматривать дела крымских депутатов-предателей

Всех их обвиняют в государственной измене. Как сказано в сообщении пресс-службы суда, в частности, Деснянский суд будет рассматривать дела против депутатов Анатолия Заиченко, Ефима Фикса, Сергея Шувайникова, Эдипа Гафарова, Сергея Цекова, Григория Иоффе.

В то же время делом против Константина Бахарева займется Подольский районный суд.

В пресс-службе также отметили, что рассмотрение ходатайства прокуратуры об определении подсудности в уголовном деле по обвинению Виталия Нахлупина и Светланы Савченко перенесено на 10 января в связи с отсутствием защитников.

Напомним, 30 декабря прокуратура Автономной республики Крым передала в суд обвинение в государственной измене 11 депутатов Верховного Совета Крыма.

Как сообщал УРА-Информ, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что по этому делу получены неопровержимые доказательства того, что в марте 2014 года данные депутаты оказали помощь и способствовали оккупации Крыма Россией.


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