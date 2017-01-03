В Италии открылся "ватиканский" McDonald’s

Об этом сообщает NBC News.

"Американская компания ежемесячно будет платить Апостольскому престолу за аренду первого этажа соответствующего здания Ватикана 30 тысяч долларов. А деньги от аренды помещения будут использовать на благотворительность", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что McDonald’s возле Ватикана открыт с 6.30 утра и до 23.00 семь дней в неделю.

Напомним, как сообща "Ура-Информ", ранее в итальянском городе Умбирии 28 декабря, зажги самую большую новогоднюю елку в мире.