03:00 03.01.2017 | Общество | Новости
100157077:labazovych

В Италии открылся "ватиканский" McDonald’s

В Риме, в здании принадлежащему Ватикану, открылся McDonald’s. Прихожане негативно приняли открытие ресторана быстрого питания и уже назвали его McVatican.
 

В Италии открылся

Об этом сообщает NBC News.

"Американская компания ежемесячно будет платить Апостольскому престолу за аренду первого этажа соответствующего здания Ватикана 30 тысяч долларов. А деньги от аренды помещения будут использовать на благотворительность", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что McDonald’s возле Ватикана открыт с 6.30 утра и до 23.00 семь дней в неделю.

Напомним, как сообща "Ура-Информ", ранее в итальянском городе Умбирии 28 декабря, зажги самую большую новогоднюю елку в мире.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив