В Италии открылся "ватиканский" McDonald’s

В Риме, в здании принадлежащему Ватикану, открылся McDonald’s. Прихожане негативно приняли открытие ресторана быстрого питания и уже назвали его McVatican.
Об этом сообщает NBC News.
"Американская компания ежемесячно будет платить Апостольскому престолу за аренду первого этажа соответствующего здания Ватикана 30 тысяч долларов. А деньги от аренды помещения будут использовать на благотворительность", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что McDonald’s возле Ватикана открыт с 6.30 утра и до 23.00 семь дней в неделю.
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