14:00 03.01.2017 | Общество | Новости
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Теракт в Стамбуле: жертвой обстрела стал миллиардер из Иордании

Супруга миллиардера была тяжело ранена.

Теракт в Стамбуле: жертвой обстрела стал миллиардер из Иордании

Так, одной из жертв совершенного в новогоднюю ночь в Стамбуле теракта стал иорданский миллиардер - основатель компаний Mahdi Мохаммад аль-Сарраф. Об этом передает The Jordan Times.

В сообщении также отмечают, что в клуб Reina мужчина пришел с Наврасом Ассафом, который в итоге также погиб по итогам вооруженного нападения. Согласно информации издания, друзья с женами прибыли в Стамбул на праздники. Жена Ассафа была ранена, она находится в больнице Стамбула, состояние ее - очень тяжелое. Жена Саррафа и еще одна иорданская пара, которая веселилась в клубе, тоже пострадала.

Как сообщал УРА-Информ, выжившая украинка рассказала детали теракта в ночном клубе Стамбула.


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