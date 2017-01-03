Теракт в Стамбуле: жертвой обстрела стал миллиардер из Иордании

Так, одной из жертв совершенного в новогоднюю ночь в Стамбуле теракта стал иорданский миллиардер - основатель компаний Mahdi Мохаммад аль-Сарраф. Об этом передает The Jordan Times.

В сообщении также отмечают, что в клуб Reina мужчина пришел с Наврасом Ассафом, который в итоге также погиб по итогам вооруженного нападения. Согласно информации издания, друзья с женами прибыли в Стамбул на праздники. Жена Ассафа была ранена, она находится в больнице Стамбула, состояние ее - очень тяжелое. Жена Саррафа и еще одна иорданская пара, которая веселилась в клубе, тоже пострадала.

Как сообщал УРА-Информ, выжившая украинка рассказала детали теракта в ночном клубе Стамбула.