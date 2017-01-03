Суд не смог избрать меру пресечения Курченко

Защита бизнесмена, который находится в бегах и объявлен в международный розыск и которого обвиняют в совершении тяжких преступлений в банковской сфере и в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом, заявила отвод судье Владимиру Карабаню. Это было сделано сразу же после того, как тот начал рассматривать ходатайства об избрании Курченко меры пресечения.

Как заявила адвокат Анастасия Честяков, есть отвод в связи с тем, что первое заседание было назначено с нарушениями, поскольку заседание было назначено до того, как суд получил доказательства, что сторона защиты получила материалы ходатайства. Таким образом, по ее словам, есть основания полагать, что суд действует по договоренности с прокуратурой.

При этом адвокат Юрий Сухов пояснил, что дело передано на рассмотрение с нарушениями территориальной подсудности, поскольку орган досудебного следствия находится на улице Борисоглебской, поэтому дело должен рассматривать Подольский районный суд Киева.

При этом защитник высказал убеждение, что "конечно же, никто судью Карабаня не отведет и он дальше будет рассматривать ходатайство".

Напомним, 28 декабря 2016 года Апелляционный суд города Киева отменил решение Печерского районного суда об избрании Курченко меры пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, Апелляционный суд постановил новое определение, которым отказал в удовлетворении ходатайства представителя Генпрокуратуры об избрании в отношении подозреваемого Курченко меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УРА-Информ, Курченко объявлен в международный розыск. В ходе расследования органом досудебного расследования наложен арест его на имущество и другие активы подозреваемых на общую сумму более 2,8 миллиардов гривен.