07:50 03.01.2017 | Общество | Новости
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Скончался английский писатель Джон Берджер

Английский писатель, художник и критик Джон Берджер ушел из жизни в возрасте 90 лет.

Скончался английский писатель Джон Берджер

Об этом сообщает The Guardian.

Как отмечается, Берджер много лет жил в уединенной ферме во французских Альпах, а в последнее годы жил в городе Антони возле Парижа. 

Напомним, что Берджер родился 5 ноября 1926 года в Лондоне. Свою карьеру он начинал в качестве художника. Кроме того, в 1940 годах его работы выставлялись в нескольких галереях Лондона. Впоследствии Берджер начил писать критические статьи и публиковать их в журнале New Statesman.

Также добавим, что писатель является автором романа "G", за который получил в 1972 году Букеровскую премию. 

В свою очередь, в том же году был показан четырехсерийный фильм Би-би-си "Искусство видеть", сценаристом которого он выступил. А в 1991 году Берджер стал лауреатом премии Петрарки. 

Напомним, как сообщал   "Ура-Информ", ранее скончался известный писатель Фазиль Искандер. Его не стало в России на 87-м году жизни.


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