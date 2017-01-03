Скончался английский писатель Джон Берджер

Об этом сообщает The Guardian.

Как отмечается, Берджер много лет жил в уединенной ферме во французских Альпах, а в последнее годы жил в городе Антони возле Парижа.

Напомним, что Берджер родился 5 ноября 1926 года в Лондоне. Свою карьеру он начинал в качестве художника. Кроме того, в 1940 годах его работы выставлялись в нескольких галереях Лондона. Впоследствии Берджер начил писать критические статьи и публиковать их в журнале New Statesman.

Также добавим, что писатель является автором романа "G", за который получил в 1972 году Букеровскую премию.

В свою очередь, в том же году был показан четырехсерийный фильм Би-би-си "Искусство видеть", сценаристом которого он выступил. А в 1991 году Берджер стал лауреатом премии Петрарки.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее скончался известный писатель Фазиль Искандер. Его не стало в России на 87-м году жизни.