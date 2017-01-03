Сеть эко-крамнычек "ПоплавОк" - лидер 2016 года

Президент ассоциации Михаил Пересичный торжественно вручил Михаилу Поплавскому диплом победителя, отметив, что сеть крамнычек "ПоплавОк" является постоянным поставщиком качественной украинской экологически чистой продукции заведениям ресторанного бизнеса. Пожелал дальнейших успехов, расширения сети и закрепиться на европейском рынке.

"Весь мир занимается продовольственной безопасностью своей страны, - отметил Михаил Поплавский. - Потребление эко-продуктов - это неотъемлемая составляющая здоровой нации. Собственный замкнутый цикл производства продуктов здорового питания - трудоемкий и сложный процесс, которым мы занимаемся уже более пятнадцати лет . Основная цель - изготовление и обеспечение украинцев эко-подукцией. Мы этого достигли! Созданная собственная сеть эко-крамнычек фермерской продукции "ПоплавОк". Потребители довольны высококачественной продукцией - это наивысший результат многолетнего труда".

Ассортимент эко-крамнычек "ПоплавОк" насчитывает более двухсот единиц - мясную и молочную продукцию, полуфабрикаты (вареники, пельмени), овощи, фрукты, масло, натуральные соки, напитки собственного производства, минеральную воду, домашние соленья, консервацию и др.

Легендарная "Дунайка собственного посола" - невиданный деликатес. Качество сырья обеспечивает фермерское хозяйство семьи Поплавских "Ятрань" из экологически чистого региона (c. Мечиславка, Благовещенского района, Кропивницкой области). Собственный высокотехнологичный мясной цех выпускает более 30-ти наименований колбасных изделий. Это вареные, копченые, полукопченые, твердокопченые колбасы, сосиски и сардельки, мясные деликатесы. Весь процесс производства проходит тщательный пооперационный контроль, который гарантирует качество и соблюдение всех норм ГОСТа.

Готовая мясная продукция герметично упаковывается вакуумными машинами для надежного хранения. Домашняя кисломолочная продукция, представленная в сети эко-крамнычек "ПоплавОк", изготавливается из натурального молока без консервантов, ароматизаторов, стабилизаторов, искусственных красителей и любых вкусовых добавок.

Кефир, йогурт, ряженка, несколько видов сыра - натуральная продукция из молока высокого качества, которое поставляется с собственной фермы делает ее чрезвычайно целебной и животворной.

Мини-завод по изготовлению безалкогольных напитков обеспечивает крамнычки фирменными напитками - "Домашний квас", "Компот", "Томатный сок". Душистый домашний хлеб и выпечка изготавливается из высококачественной муки в собственной пекарне. Вся продукция сети прошла сертификацию, соответствует европейским показателям качества и экологичности. Сеть уверенно завоевала благосклонность украинских потребителей, а в этом году успешно вышла на европейский рынок.

Сеть эко-крамнычек "ПоплавОк":

г. Киев, тел .: (063) 073 78 38, ул.Е. Коновальца, 36 В. (метро Печерская) Работаем для Вас с 8.00 до 23.00

г. Киев, тел .: (066) 293 97 63, ул. Светлая, 3 Д, (метро Бориспольская, поворот на Бортничи), с 9.00 до 22.00

24 км. Трассы Киев-Одесса, тел .: (068) 789 74 94, (поворот на с. Иванковичи, комплекс "Батькивська хата»), с 10.00 до 21.00

235 км. Трассы Одесса-Киев, тел .: (067) 467 16 76, (комплекс «Батькивська хата 2"), с 08.00 до 20.00

235 км. Трассы Киев-Одесса, тел .: (067) 467 16 76, (комплекс "Сало"), с 08.00 до 20.00

240 км. Трассы Одесса-Киев, тел: (067) 467 14 46, (комплекс "Крапива"), круглосуточно

252 км. Трассы Киев-Одесса, тел: (067) 467 14 43, (комплекс "Батькивська Хата 1"), круглосуточно

252 км. Трассы Одесса-Киев, тел: (067) 467 14 43 (комплекс "Батькивська хата 3"), с 08.00 до 20.00

г. Белая Церковь, тел .: (096) 440 04 33, ул. Гордынского, 68/8, (район Укртелекома), с 8.00 до 20.00

г. Умань, тел .: (097) 729 65 73, ул. Горького, 54, (район Уманского водоканала), с 8.00 до 20.00

г. Умань, тел .: (067) 581 99 01, ул. Комарова 1а, (торговая зона 20), с 8.00 до 20.00

г. Благовещенское, тел .: (097) 097 72 09, ул. Героев Украины, 15/2, (район "Новой почты") ,с 8.00 до 18.00

г. Благовещенское, тел .: (067) 259 24 11, ул. Героев Украины, 58, (напротив ТЦ), с 8.00 до 18.00

г. Гайворон, тел. :( 068) 346 17 99, ул. Степана Руданского 2Б, с 8.00 до 20.00

Оптовые поставки от производителя без посредников, тел .: (066) 616 47 89, (067) 984 21 14.