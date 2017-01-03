Сеть эко-крамнычек "ПоплавОк" - лидер 2016 года

Сеть эко-крамнычек "ПоплавОк" признана Ассоциацией кулинаров Украины "Лучшими эко-крамнычками фермерской продукции-2016 года".
Президент ассоциации Михаил Пересичный торжественно вручил Михаилу Поплавскому диплом победителя, отметив, что сеть крамнычек "ПоплавОк" является постоянным поставщиком качественной украинской экологически чистой продукции заведениям ресторанного бизнеса. Пожелал дальнейших успехов, расширения сети и закрепиться на европейском рынке.
"Весь мир занимается продовольственной безопасностью своей страны, - отметил Михаил Поплавский. - Потребление эко-продуктов - это неотъемлемая составляющая здоровой нации. Собственный замкнутый цикл производства продуктов здорового питания - трудоемкий и сложный процесс, которым мы занимаемся уже более пятнадцати лет . Основная цель - изготовление и обеспечение украинцев эко-подукцией. Мы этого достигли! Созданная собственная сеть эко-крамнычек фермерской продукции "ПоплавОк". Потребители довольны высококачественной продукцией - это наивысший результат многолетнего труда".
Ассортимент эко-крамнычек "ПоплавОк" насчитывает более двухсот единиц - мясную и молочную продукцию, полуфабрикаты (вареники, пельмени), овощи, фрукты, масло, натуральные соки, напитки собственного производства, минеральную воду, домашние соленья, консервацию и др.
Легендарная "Дунайка собственного посола" - невиданный деликатес. Качество сырья обеспечивает фермерское хозяйство семьи Поплавских "Ятрань" из экологически чистого региона (c. Мечиславка, Благовещенского района, Кропивницкой области). Собственный высокотехнологичный мясной цех выпускает более 30-ти наименований колбасных изделий. Это вареные, копченые, полукопченые, твердокопченые колбасы, сосиски и сардельки, мясные деликатесы. Весь процесс производства проходит тщательный пооперационный контроль, который гарантирует качество и соблюдение всех норм ГОСТа.
Готовая мясная продукция герметично упаковывается вакуумными машинами для надежного хранения. Домашняя кисломолочная продукция, представленная в сети эко-крамнычек "ПоплавОк", изготавливается из натурального молока без консервантов, ароматизаторов, стабилизаторов, искусственных красителей и любых вкусовых добавок.
Кефир, йогурт, ряженка, несколько видов сыра - натуральная продукция из молока высокого качества, которое поставляется с собственной фермы делает ее чрезвычайно целебной и животворной.
Мини-завод по изготовлению безалкогольных напитков обеспечивает крамнычки фирменными напитками - "Домашний квас", "Компот", "Томатный сок". Душистый домашний хлеб и выпечка изготавливается из высококачественной муки в собственной пекарне. Вся продукция сети прошла сертификацию, соответствует европейским показателям качества и экологичности. Сеть уверенно завоевала благосклонность украинских потребителей, а в этом году успешно вышла на европейский рынок.