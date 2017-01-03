20:58 03.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Полиция изъяла в Пашинского оружие и патроны, - прокуратура

Народный депутат Украины Сергей Пашинский защищался от пьяного мужчины.

Полиция изъяла в Пашинского оружие и патроны, - прокуратура

Он вынужден был применил пистолет "Глок-19" с патронами девять миллиметров. Оружие зарегистрировано, он имел на него разрешение и оно соответственно, изъято вместе с

патронами.

Об этом во вторник, 3 января, в Киеве на брифинге заявил прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов. Он также пояснил, что после перепалки возникла ситуация, при которой народный депутат использовал огнестрельное оружие.

Сейчас направлен запрос для официального подтверждения выдачи этого оружия, - добавил прокурор.

Напомним, вечером 31 декабря пьяный мужчина совершил нападение на Пашинского. Защищаясь, депутат выстрелил нападавшему в ногу.

Как сообщал УРА-Информ, прокуратура Киевской области будет расследовать инцидент с участием народного депутата Сергея Пашинского.


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