Под Марьинкой погибли двое военных

Из-за неосторожного обращения с оружием под населенным пунктом Марьинка погибли двое военных.
Еще двое военных получили ранения. Как сообщает пресс-центр штаба Антитеррористической операции в Facebook, инцидент произошел в понедельник, 2 января. Сейчас военная прокуратура по данному факту проводит следствие.
Обстоятельства происшествия выясняются, - говорится в сообщении.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, за прошедшие сутки российские наемники не прекращали обстреливать украинские позиции в зоне проведения антитеррористической операции.
По состоянию на утром вторника, 3 января, боевики 32 раза открывали огонь по позициям украинских военных.