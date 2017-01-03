08:59 03.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Под Марьинкой погибли двое военных

Из-за неосторожного обращения с оружием под населенным пунктом Марьинка погибли двое военных.

Под Марьинкой погибли двое военных

Еще двое военных получили ранения. Как сообщает пресс-центр штаба Антитеррористической операции в Facebook, инцидент произошел в понедельник, 2 января. Сейчас военная прокуратура по данному факту проводит следствие.

Обстоятельства происшествия выясняются, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за прошедшие сутки российские наемники не прекращали обстреливать украинские позиции в зоне проведения антитеррористической операции.

По состоянию на утром вторника, 3 января, боевики 32 раза открывали огонь по позициям украинских военных.


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